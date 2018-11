ÉDITO - Le futur patron de La République en Marche aura une montagne de défis à reveler

L'ÉDITO POLITIQUE

Dans un mois, le mouvement La République en Marche se choisira un nouveau patron. Pour l'heure, un seul grand candidat s'est déclaré : Stanislas Guerini, 36 ans, député de Paris. Cet ancien strauss-khanien, très actif à l'Assemblée sur les questions économiques, est l'un des premiers compagnons de route d'Emmanuel Macron.

Un autre candidat est dans les starting-blocks, bien qu'il ne soit pas encore déclaré : Pierre Person, 29 ans, lui aussi député de Paris. Il est l'un des fondateurs des Jeunes avec Macron. Jusqu'à la nomination de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur, il était son bras droit à la direction du parti. On se dirige donc vers un duel Guerini/Person. Ces deux macronistes "pur jus" n'ont pas de divergence sur le fond.

400.000 adhérents, mais une coquille vide. Mais le défi que l'un ou l'autre devra relever est énorme. Car aujourd'hui, La République en Marche est l'illustration parfaite du "et en même temps". Le mouvement revendique 400.000 adhérents, "et en même temps", c'est une coquille vide. Les rares équipes sont démobilisées. De fait, le mouvement est très peu visible sur le terrain. La République en Marche devrait pourtant être la quatrième jambe du pouvoir : le président, le gouvernement, le parlement, ET le parti. Elle devrait être une force de proposition, un relais local de l'action du gouvernement, un laboratoire d'idées… C'est pour l'instant raté.

Normal, pourrait-on dire, car En Marche n'a même pas deux ans et demi. Or, le mouvement a la responsabilité de trouver les futurs candidats LREM, notamment pour les municipales en 2020. Et aujourd'hui, ce n'est pas gagné.

Officiellement, Emmanuel Macron ne s'occupe pas de l'élection. Dans ce contexte, qui a le plus de chance de gagner ? Person est "très solide sur le fond", confie un ministre. Il est connecté avec le terrain, et très légitime parmi les référents En Marche, ceux-là même qui peuvent faire basculer le vote. De son côté, Guerini est largement soutenu en coulisses par les proches du chef de l'Etat. Les conseillers de l'Elysée et certains ministres roulent pour lui. Rappelons néanmoins qu'officiellement, Emmanuel Macron ne s'occupe pas de l'élection… Pour autant, on imagine mal qu'il n'ait pas une petite idée sur la question.

Pour l'instant, aucune femme n'est annoncée candidate. Il y a bien eu une tentative de Marlène Schiappa la semaine dernière. La secrétaire d'Etat était plutôt bien placée, mais elle aurait difficilement pu être ministre et cheffe de parti. Elle s'est donc "débranchée", comme on dit pudiquement dans le milieu politique. Mais là encore, LREM est en train de louper une attente des militants. Ils ont déjà du renoncer à une femme à la tête de l'Assemblée, puis à la tête du groupe parlementaire En Marche. Dans les boucles des messageries cryptées des militants (les fameuses boucles Telegram), le sujet est en train de monter.

Mais à l'heure où l'on se parle, aucun profil féminin ne semble en capacité d'émerger…