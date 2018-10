ÉDITO - "Des amis ont exhorté" Emmanuel Macron "à se reposer"

L'ÉDITO POLITIQUE

Emmanuel Macron a décidé de se reposer quelques jours, de jeudi à samedi. "Comme des millions de Français, il peut arriver au président de la République de prendre quelques jours, c'est ce qui va se passer", a indiqué Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Faut-il s’inquiéter de cette pause prise par le président de la République ?

"Trois jours de repos, c’est un peu anodin. Ce qui ne l’est pas, ce sont les circonstances qui ont amenées à cette décision. En effet, il a fallu s’y mettre à plusieurs pour le convaincre. Depuis plusieurs jours, des amis l’exhortent à se reposer, à mieux manger et à mieux dormir, mais aussi d’arrêter de vouloir contrôler la vie gouvernementale aux petites heures de la nuit. Des remarques qui ont été fortement relayées par son épouse."

"Être frais avant la semaine prochaine". "Trois jours de repos pour être frais avant la semaine prochaine, avec six jours de déplacement ininterrompus dans l’Est et dans le Nord de la France. Et attention aux petites phrases qui peuvent partir en vrille et qui peuvent polluer un déplacement."

Fait rare, le conseil des ministres a été avancé à mardi matin.

"Oui, avancé pour convenance personnelle. Le conseil des ministres devient la variable d’ajustement de l’agenda gouvernemental et du président. A l’Elysée on l’admet, le principe est un conseil des ministres par semaine, peu importe le jour. Le mercredi reste donc le jour des enfants, mais ce n’est plus le jour sacro-saint des ministres."