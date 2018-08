Donald Trump discrédite son ex-avocat mais loue son ex-chef de campagne

Le président américain Donald Trump a accusé mercredi son ex-avocat Michael Cohen d'avoir "inventé" des faits en plaidant coupable devant un juge de Manhattan, mais a loué son ex-directeur de campagne Paul Manafort, confondu mardi par la justice. Michael Cohen a "cédé" face à la pression des enquêteurs, a assuré Donald Trump, en accusant le juriste d'avoir "inventé des histoires afin d'obtenir un accord" de négociation de peine.

Par ailleurs, le président américain a affirmé que les violations des règles de financement électoral commises par son ancien avocat Michael Cohen n'étaient "pas un crime", même si le juriste a plaidé coupable de ces infractions mardi devant un juge. "Le président Obama s'est rendu responsable d'une grave infraction au financement électoral et cela fut réglé facilement !", a tweeté Donald Trump, qui s'employait mercredi à minimiser les déboires judiciaires de la veille de deux anciens lieutenants.

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled!