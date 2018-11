Dominique de Villepin : "Nous avons un problème de séparation des pouvoirs en France"

INTERVIEW

Le constat est grave : selon Dominique de Villepin, "les institutions françaises sont en crise". Invité du Grand Rendez-Vous d'Europe 1 avec CNews et Les Echos, l'ancien Premier ministre a pointé dimanche "un problème de séparations des pouvoirs en France".

"La démocratie n'existe pas suffisamment". Pour Dominique de Villepin, ce problème se situe "entre l'exécutif et le législatif, entre l’exécutif et le judiciaire", mais aussi "entre les pouvoirs et les médias". "Il y a un pouvoir de l'argent, de la puissance, qui s'exprime et qui fait que les Français n'ont pas l'information qu'ils mériteraient d'avoir, une information vraie, une information libre", critique-t-il, avant de poursuivre, le ton toujours aussi grave : "Le pouvoir politique se réduit au président de la République, le gouvernement est en retrait, le Parlement est inexistant. (...) La démocratie n'existe pas suffisamment".

"Macron se rendrait un grand service en limitant son pouvoir". Et la posture d'Emmanuel Macron n'arrange rien à cette situation, à en croire l'ancien ministre. "Aller dans la rue, vers le bon peuple, et recevoir les crachats, ça ne fait pas progresser le débat ou l'action démocratique. Emmanuel Macron se rendrait un grand service en limitant son pouvoir, car le débat pourrait avoir lieu. Aujourd'hui, le débat est virtuel, et c'est ça qui est dangereux".

"On a le sentiment d'un monstre d'arrogance". Et Dominique de Villepin de renouveler ses critiques envers le chef de l'État : "On a le sentiment d'un monstre de certitude, d'un monstre d'arrogance et d'une espèce de rigidité, d'imperméabilité au changement. Et ça, c'est un vrai problème dans un fonctionnement démocratique, quand les choses sont aussi cristallisées aujourd'hui. Il est donc très important de revenir à une figure humaine".