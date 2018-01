DIRECT VIDÉO - Suivez l'interview de Nicole Belloubet

EN DIRECT

C'est une épreuve du feu qu'est en train de vivre Nicole Belloubet. La ministre de la Justice doit faire face au mouvement des surveillants de prison, qui dure maintenant depuis plus de dix jours. Et alors que la mobilisation - inédite depuis 25 ans - ne faiblit pas et qu'aucune nouvelle rencontre n'est prévue à l'heure actuelle avec les syndicats, qui ont quitté la table des négociations, la Garde des Sceaux fait l'objet de vives critiques. De la part des syndicats comme de l'opposition, gauche et droite confondues.

Vives critiques de l'opposition. "Quand il y a un conflit social, on voit bien que ces ministres technos ne savent pas parler à nos personnels", a ainsi fustigé sur LCP Luc Carvounas, candidat à la présidence du PS. Le président LR de la région Paca, Renaud Muselier, a quant à lui réclamé sur Public Sénat la "démission" de Nicole Belloubet, dont il dénonce l'"incompétence crasse".

L'Elysée soutient Nicole Belloubet. "La ministre est à la manœuvre et, je suis sûr, aura une solution négociée avec les organisations" syndicales, a déclaré Emmanuel Macron. "Le Premier ministre et moi avons pleinement confiance et soutenons pleinement l'action de la ministre", a-t-il ajouté lors d'un déplacement en Auvergne. La Garde des Sceaux doit bientôt être entendue par la commission des lois du Sénat sur cette crise.

