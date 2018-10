Découvrez la photo du nouveau gouvernement

La photo de famille commençait un peu à dater. Pour la première fois depuis le 22 juin 2017, le gouvernement a pris la pause sur le perron de l'Élysée, mercredi, pour immortaliser le début de l'ère Philippe III.

Trente-cinq membres du gouvernement et Emmanuel Macron.Les huit nouveaux entrants figurent évidemment sur le cliché, qui regroupe, outre le Premier ministre Édouard Philippe, 35 membres au total, dont 17 femmes. François de Rugy, seul membre de l'équipe gouvernementale à conserver le poste de ministre d'État, à la Transition écologique, occupe d'ailleurs le premier rang, devant Emmanuel Macron. Le président de la République est lui-même placé devant Christophe Castaner, fidèle parmi les fidèles, tout juste nommé ministre de l'Intérieur avec Laurent Nuñez, en lieu et place du démissionnaire Gérard Collomb.

Retour à un format classique. Édouard Philippe et Emmanuel Macron sont donc une nouvelle fois au centre de la photo, et non pas devant, comme le veut l'usage. C'était déjà le cas en juin 2017. Et là encore, aucune logique n'est à trouver dans le placement des ministres d'État et des ministres régaliens, répartis ici et là. Sont également mélangés, sans logique hiérarchique, ministres de plein exercice, ministres délégués et secrétaires d'État. La grande différence réside surtout dans le lieu choisi pour réaliser ce cliché : la toute première photo avait été réalisée à l'intérieur du palais de l'Élysée, devant les marches de l'escalier. Un mois plus tard, les membres du gouvernement avaient pris place dans les jardins de l'Élysée. Avant, cette fois, d'en investir le perron.

Premier rang, de gauche à droite : Jean-Baptiste Lemoyne (secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères), Jacqueline Gourault (ministre en charge de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales), Marc Fesneau (ministre auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement), Muriel Pénicaud (ministre du Travail), Franck Riester (ministre de la Culture), Florence Parly (ministre des Armées), Nicole Belloubet (Garde des Sceaux, ministre de la Justice), François de Rugy (ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et Solidaire), Roxana Maracineanu (ministre des Sports), Bruno Le Maire (ministre de l’Economie et des Finances), Frédérique Vidal (ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation), Didier Guillaume (ministre de l’Agriculture), Annick Girardin (ministre des Outre-Mer)

Deuxième rang :Marlène Schiappa (secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations), Jean-Michel Blanquer (ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse), Elisabeth Borne (ministre auprès du ministre de la Transition écologique et Solidaire, chargée des Transports), Jean-Yves Le Drian (ministre de l’Europe et des Affaires étrangères), Édouard Philippe (Premier ministre), Emmanuel Macron (président de la République), Agnès Buzyn (ministre des Solidarités et de la Santé), Gérald Darmanin (ministre de l’Action et des Comptes publics), Nathalie Loiseau, (ministre auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes), Sébastien Lecornu (ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales), Sophie Cluzel (secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées)

Troisième rang :Olivier Dussopt (secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics), Agnès Pannier-Runacher (secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances), Mounir Mahjoubi (secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances et du ministre de l’Action et des Comptes publics), Geneviève Darrieussecq (secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées), Benjamin Griveaux (Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement), Brune Poirson (secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et Solidaire), Christophe Castaner (ministre de l’Intérieur), Emmanuelle Wargon (secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et Solidaire), Julien Denormandie (ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement), Christelle Dubos (secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé), Gabriel Attal (secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse), Laurent Nuñez (secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’Intérieur)

Regardez la photo du deuxième gouvernement d'Édouard Philippe, prise le 22 juin 2017 :

Rassemblés et déterminés. Au travail avec le nouveau gouvernement d'@EPhilippePM au service de tous les Français. pic.twitter.com/YV1B4BxwfX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 22 juin 2017

Regardez la photo du premier gouvernement d'Édouard Philippe, prise le 18 mai 2017 :