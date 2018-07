Danièle Obono : "L'affaire Benalla va porter un coup à la crédibilité des futurs textes"

Quel impact aura l'affaire Benalla sur la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron ? Certes, la majorité reste très largement macroniste et le gouvernement ne devrait pas être mis à mal par les deux motions de censure débattues mardi à l'Assemblée nationale. Mais comme veut le croire la députée La France insoumise Danièle Obono, "l'affaire Benalla va porter un coup à la crédibilité future de tous les textes", comme elle l'a expliqué à Europe Soir.

"Faillite monumentale de l'exécutif". "Politiquement, les faits restent", affirme la députée de Paris, et la crise politique la plus importante de ce quinquennat montre selon elle la "faillite monumentale de l'exécutif et de la majorité" depuis les premières révélations sur cet ancien collaborateur de l'Élysée. Il sera "difficile de croire en la responsabilité d'un ministre de l'Intérieur (Gérard Collomb, NDLR) sur les autres textes quand il a montré qu'il ne contrôlait rien", défend-t-elle. "Ça va continuer à avoir des effets sous d'autres formes."

Entendu sur Europe 1 C'est une affaire grave, il n'y a pas de quoi en être fier. On va continuer de montrer qu'ils sont irresponsables Danièle Obono, députée LFI

Côté insoumis, on récrimine tout triomphalisme après un an à combattre frontalement les textes du gouvernement et de la majorité. "On ne se ragaillardit pas", corrige la parlementaire lorsqu'il lui est demandé si l'épisode Benalla est un coup de fouet pour son groupe. "C'est une affaire grave, il n'y a pas de quoi en être fier. On va continuer de montrer qu'ils sont irresponsables et que tout ça se fait à l'encontre de l'intérêt général."