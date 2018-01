Crue de la Seine : les ministères en zone inondable en alerte

Face à la poursuite de la crue de la Seine à Paris, Matignon a placé les ministères en phase d'alerte pour qu'ils se préparent notamment à un repli éventuel vers des sites de secours, a annoncé le secrétariat général de la Défense et de la sécurité nationale (SGDSN).

Une cinquantaine de sites concernés. "Le Premier ministre (Édouard Philippe) a décidé le passage du plan gouvernemental 'crue de Seine' en deuxième phase, dite d'alerte", après l'avoir déclenché mardi, selon le communiqué du SGDSN. Ce plan, qui s'adresse aux ministères et aux administrations centrales, définit les mesures à prendre, en cas de crue majeure à Paris, pour assurer la continuité du travail gouvernemental. "Le plan ne concerne pas le grand public mais les ministères parisiens, soit une cinquantaine de sites, pour assurer la continuité de leur travaux", insiste-t-on au SGDSN.

Pendant cette phase d'alerte, "on active les plans de continuité de service, par exemple on liste les personnes ayant des activités essentielles. On met à jour des annuaires de crise, on vérifie les équipes de secours et les moyens de communication. On remonte les archives qui sont dans les sous-sols, des serveurs informatiques aussi qui sont souvent en sous-sol", détaille le SGDSN. Cette phase permet aussi de "préparer le repli des ministères sur leurs sites de secours, en cas d'aggravation de la situation", ajoute-t-il.

Le déménagement pas encore envisagé. Mais le déménagement des personnels des ministères situés en zone inondable n'interviendrait que si la "phase 3" du plan était déclenchée. Or, "en l'état actuel des prévisions on ne devrait pas y arriver. Il faudrait qu'on soit à 6,50 m avec tendance de poursuite de crue, or le pic de ce week-end devrait être à 5,80-6,20", souligne-t-on au SGDSN.