Confiance : Macron en légère hausse

La cote de confiance d'Emmanuel Macron est en hausse de deux points et celle d'Edouard Philippe progresse de quatre en un mois, selon un sondage Elabe diffusé jeudi. Avec 36% des Français interrogés qui lui font confiance "pour affronter efficacement" les problèmes du pays, le chef de l'Etat ne semble pas pâtir de l'affaire Benalla et comble une partie de ses pertes du mois précédent, où il avait chuté de 6 points.

80% des Français choqués par l'affaire Benalla. La proportion de ceux qui ne lui font "pas confiance" reste en revanche stable à 60%, selon cette enquête pour Les Echos et Radio Classique. Si huit Français sur dix se disent choqués par l'affaire Benalla, selon une précédente enquête du même institut, elle ne semble pas avoir entamé la confiance dans le chef de l'Etat, qui progresse notamment auprès des jeunes (+14 chez les 18/24 ans).

Plusieurs enquêtes publiées ces derniers jours ont donné le chef de l'Etat à la baisse (YouGov, Ifop, Ipsos) sur un mois, une autre le crédite également d'une hausse de deux points (Harris Interactive). En forte baisse le mois dernier (-6), le Premier ministre regagne pour sa part 4 points à 35%, mais 54% (-3) des personnes interrogées ne lui font pas confiance à la tête du gouvernement.

Hulot personnalité politique la plus populaire. Nicolas Hulot (42%, +1) reste en tête des personnalités politiques dont les Français ont une image positive, devant Alain Juppé (38%, inchangé) et Jean-Yves Le Drian (30%, +1). Enquête réalisée en ligne les 31 juillet et 1er août après de 1.007 personnes, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.