Comment Nicolas Sarkozy veut contrebalancer l'influence de Laurent Wauquiez

L'ÉDITO POLITIQUE

Il a inventé le mandat post-présidentiel. L'avantage, c'est que c'est un mandat à vie. Nicolas Sarkozy a désormais du temps pour se consacrer à de nombreux projets, et l'un d'eux s'appelle Laurent Wauquiez. On a vu la démonstration de force de ce dernier, sur le mont Mézenc dimanche, persuadé que les problèmes d'Emmanuel Macron vont lui permettre enfin de décoller. Mais le symbole est bien choisi car la pente s'annonce raide pour le patron des Républicains. Et d'autant plus qu'un nouveau club va se former, réunissant des députés qui, cette fois, se réclament de la droite sociale et sociétale. Leur objectif : couvrir toutes les questions qui concernent la vie de Français : fiscalité, formation professionnelle, sujets de société comme la PMA, etc. Bref, tous les sujets que le parti ne traite pas. Et c'est précisément Nicolas Sarkozy qui est à l'initiative de ce club.

Réinvestir le débat public. L'ancien président pense que Laurent Wauquiez parle trop d'identité et d'immigration - il l'a encore prouvé dimanche – et pas assez de social, d'économie et de la vie quotidienne des Français. Bref, il ne travaille pas assez. C'est pourquoi, au printemps dernier, l'ex-chef de l'Etat a encouragé ces élus à s'organiser. Ils sortiront du bois lors de la première dizaine d'octobre. Officiellement, il n'est pas question de s'attaquer à Laurent Wauquiez, mais juste de ne plus s'intéresser à lui... ce qui pourrait être pire.

"Chacun de son côté". On se souvient du slogan sarkozyste de 2007 : "Ensemble tout devient possible". Pour les Républicains, aujourd'hui, c'est peu "chacun de son côté, tout est jouable". Valérie Pécresse a réuni son club, "Libres !", vendredi en Corrèze. Le 1er septembre, le canal officiel des Républicains se retrouve à La Baule. Le 7, au Touquet-Paris-Plage, les Jeunes républicains tiennent leur campus d'été en même temps que la "France audacieuse" à Nice, avec son patron Christian Estrosi. Si lors de sa rentrée politique Laurent Wauquiez a voulu dénoncer "le mirage" Macron, il va d'abord devoir affronter ses propres amis, y compris Nicolas Sarkozy qui le combat désormais en coulisses, avec les principaux ténors de la droite.