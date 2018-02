Christophe Castaner : "Le cynisme de Laurent Wauquiez m'inquiète"

REACTION

Les propos de Laurent Wauquiez enregistrés à son insu n'en finissent pas de faire réagir. Les extraits de son cours dispensé à l'EM Lyon diffusés dans Quotidien vendredi et dans lequel il s'en prend notamment à Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont fait bondir les responsables politiques, notamment dans la majorité. "Je suis abasourdi de voir Laurent Wauquiez annoncer comme ça qu'il ment quand il est face à des journalistes et donc qu'il ment aux Français. A moins qu'il ne mente aux étudiants…", a déploré au micro d'Europe 1 Christophe Castaner, secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement.

"Un problème avec la vérité". Le délégué général de La République en Marche ne se prive pas de tancer le chef de file des Républicains. "On voit bien qu'il a un problème dans son rapport à la sincérité, à la vérité. Je n'ai pas à juger l'homme mais voir un tel cynisme m'inquiète", souligne-t-il. Une référence aux propos de Laurent Wauquiez affirmant face aux étudiants de l'école de commerce que s'ils ne respectent pas la confidentialité, il leur sortira "le 'bullshit' que je peux sortir sur un plateau médiatique".

"Immodestie totale". Le secrétaire d'État n'a pas non plus apprécié les commentaires désobligeants de Laurent Wauquiez sur Angela Merkel ("pour trouver du charisme sur son compte Instagram il faut se lever de bonne heure !"). "Quand on est un responsable politique, on apprend la modestie. Juger Angela Merkel comme il le fait est quand même un exercice d'immodestie total", assène Christophe Castaner. "Angela Merkel, faut-il le rappeler, est la chancelière allemande, elle a été réélu trois fois. La modestie doit être notre règle à tous et visiblement ce n'est pas celle de Laurent Wauquiez."

Lors de son passage à l'EM Lyon, le président des Républicains s'en est également pris à Emmanuel Macron, qui l'imiterait en se mettant "en bras de chemise" pour "faire cool". "Il nous explique qu'Emmanuel Macron n'a qu'un seul modèle : Laurent Wauquiez. Pour avoir cheminé longtemps avec le président pendant la campagne, je n'ai pas entendu parler de Laurent Wauquiez comme un modèle", rétorque Castaner, un brin ironique. "Mais s'il veut s'en convaincre, je suis prêt à lui accorder cela, ça lui fera un petit bonheur pendant le week-end."