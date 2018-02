Chômage : Le Maire se donne deux ans pour juger les résultats de sa politique

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est donné jeudi deux ans pour juger les résultats de la politique économique du gouvernement, malgré le net recul du taux de chômage à la fin de l'année dernière.

Voir si "cette politique porte ses fruits". "Tout commence pour nous. Je crois que les résultats, notamment sur le front de l'emploi, il faudra deux ans avant que nous puissions nous dire comment est-ce que cette politique porte ses fruits", a affirmé le ministre lors d'une conférence à Bercy, aux côtés de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. "Je ne ferai pas de commentaire", a-t-il affirmé par la suite lors d'une brève rencontre avec la presse, en réponse à une question sur la baisse du chômage au quatrième trimestre 2017, où il est passé sous la barre des 9%, selon l'Insee.

Des résultats qui prendront du temps. "La politique économique que nous mettons en place, c'est une transformation en profondeur de la production française, des entreprises françaises, de la compétitivité de nos économies", a-t-il rappelé. "On ne va pas obtenir des résultats du jour au lendemain. Cela prendra du temps", a expliqué Bruno Le Maire. "Il faut tenir notre cap et notre cap c'est des entreprises plus compétitives, plus innovantes, de taille plus importante qui peuvent exporter et créer des emplois en France", a-t-il assuré.