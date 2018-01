Champigny : Collomb recevra les syndicats de policiers le 10 janvier

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb recevra le 10 janvier les syndicats de police, après la violente agression de deux policiers commise à Champigny-sur-Marne la nuit du Nouvel An, a annoncé mercredi le ministère dans un communiqué. "Souhaitant poursuivre les discussions engagées lundi soir avec les fonctionnaires des commissariats concernés", Gérard Collomb rencontrera les "organisations syndicales représentatives" de la police le 10 janvier à 16h pour "revenir sur la situation de Champigny-sur-Marne mais aussi aborder plus largement la question des violences envers les forces de l'ordre".

Les syndicats en colère. L'agression filmée, et largement diffusée sur les réseaux sociaux, des deux fonctionnaires a déclenché de la colère au sein de la police, entraînant mardi de nombreux rassemblements de policiers à Champigny et dans plusieurs villes en France à l'appel du syndicat de police Alliance. Pour ce syndicat majoritaire chez les gardiens de la paix, "cette audience sera l'occasion (…) de réclamer la mise en place d'un dispositif garantissant aux policiers une protection optimale contre les agressions en tout genre dont ils sont victimes". Pour Alliance, "le système actuel montre une nouvelle fois de plus ses faiblesses et il est grand temps de le faire évoluer et de démontrer (…) que force reste à la loi".