"Ce qui frappe, c’est que la popularité d'Emmanuel Macron est solide"

Un an après son élection, où en est la cote de popularité du président Emmanuel Macron ? Selon le baromètre IFOP-JDD d’avril dernier, 44% des Français se disaient satisfaits de la première année de ce quinquennat. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’institut de sondage de l’Ifop, explique les raisons de ce score positif.

"Emmanuel Macron bénéficie d’une logique de distinction par rapport à ses prédécesseurs". "Ce qui frappe, c’est que sa popularité est solide, mais s’il y a plus souvent de mauvaises opinions que de bonnes. Emmanuel Macron continue à capitaliser sur les ingrédients de sa victoire présidentielle : il est quasiment à 95% de satisfaits chez les sympathisants d’En Marche !, et il mord sur un sympathisant sur deux Républicain, en terme de soutien, et un sympathisant socialiste sur trois. Tout cela lui assure une popularité appréciable et empêche de voir émerger des oppositions alternatives. A la même époque, au mois d’avril 2013, François Hollande au bout d’un an, n’avait que 25% de satisfaits, Nicolas Sarkozy 36%. On voit à quel point Emmanuel Macron, dans ses leviers de satisfaction, bénéficie d’une logique de distinction par rapport à ses prédécesseurs".