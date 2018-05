Budget de la PAC : la France juge "inacceptables" les propositions de Bruxelles

Le gouvernement français a jugé mercredi "inacceptables" les propositions budgétaires de Bruxelles quant à la Politique agricole commune (PAC) après les propositions de la Commission européenne.

"Baisse drastique, massive et aveugle". Elles prévoient notamment une baisse "d'environ 5%" des fonds alloués pour la période 2021-2027. "Une telle baisse, drastique, massive et aveugle, est simplement inenvisageable" et la France "ne pourra accepter aucune baisse de revenu direct pour les agriculteurs", indique le ministère de l'Agriculture dans un communiqué.