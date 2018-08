Audrey Pulvar : "Nicolas Hulot a bien fait" de démissionner

INTERVIEW

La décision de Nicolas Hulot a pris tout le monde de court, mardi matin. "Je prends la décision de quitter le gouvernement", a lâché le ministre de la Transition écologique et solidaire sur France Inter.

"Il a estimé qu'il arrivait au bout d'un chemin." Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, estime que Nicolas Hulot "a bien fait". "S'il a pris cette décision, c'est qu'il a estimé qu'il arrivait au bout d'un chemin et qu'il n'y avait plus d'issue pour lui et que respecter ses propres convictions, se respecter soi-même, passait par le fait de quitter le gouvernement", a-t-elle analysé au micro de Raphaëlle Duchemin sur Europe 1.

"La responsabilité" revient à Emmanuel Macron. D’après la journaliste, "la responsabilité" de cette décision "est à chercher directement à l’Elysée" : "A aucun moment depuis le début de ce quinquennat, Emmanuel Macron n’a concrètement mis en conformité ses actes, ses décisions politiques et son incantation de 'Make our planet great again'."

"Que le président de la République prenne enfin ses responsabilités." "C’est quelque chose de dire Make our planet great again, c’est autre de chose de faire en sorte de rendre ces mots-là concrets. Et ce n’était pas du tout ce que faisait Emmanuel Macron", ajoute-t-elle. "J’aimerais bien que le président de la République prenne enfin ses responsabilités", clame par ailleurs Audrey Pulvar.