Attentats de 2015 : hommage de l'Assemblée aux victimes

L'Assemblée nationale a rendu hommage mardi, par la voix de son président Richard Ferrand (LREM), aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 et aux "engagés du quotidien" contre le terrorisme. "Il y a trois ans, le 13 novembre 2015, la barbarie frappait la France. Le terrorisme s'attaquait aveuglément à notre jeunesse, à nos compatriotes, à Paris et à Saint-Denis. Nous n'avons pas oublié. Les images de cette nuit meurtrière ne nous quitteront jamais", a déclaré Richard Ferrand à l'ouverture de la séance des questions au gouvernement.

"L'occasion de souligner l'engagement des services de soins et de secours". "Nous tenons aujourd'hui (mardi) à avoir une pensée toute particulière pour les victimes et tous leurs proches. C'est aussi l'occasion de souligner l'engagement et le dévouement des services de soins et de secours", a poursuivi le titulaire du perchoir, sous les applaudissements des députés debout. Et d'ajouter : "Nos encouragements et le soutien de la Nation vont également aux forces de sécurité intérieure, aux forces armées, et au renseignement qui nous protègent et combattent le terrorisme sans relâche".

"C'est à toutes ces victimes, toutes ces familles meurtries mais aussi à tous ces engagés du quotidien que je souhaite, au nom de la représentation nationale, rendre hommage aujourd'hui (mardi)", a conclu Richard Ferrand, avant de lancer les questions, dont plusieurs étaient sur le même thème.