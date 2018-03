Attaques de l'Aude : Philippe fustige la "légèreté" de ceux qui promettent "un risque zéro"

Édouard Philippe a répliqué mardi aux attaques de Laurent Wauquiez (LR) et Marine Le Pen (FN) contre la politique antiterroriste de l'exécutif après les attaques vendredi dans l'Aude, fustigeant devant l'Assemblée nationale la "légèreté" de ceux qui promettent un "risque zéro".

"Une bien lourde responsabilité". "Ceux qui affirment sans savoir que cet attentat aurait pu être évité, ceux qui croient pouvoir promettre aux Français un risque zéro, je le dis: ceux-là prennent, dans leur légèreté, une bien lourde responsabilité", a lancé le Premier ministre lors des questions au gouvernement après un hommage de l'Assemblée nationale aux victimes de l'attentat djihadiste.

.@EPhilippePM tacle le Front national et une partie des LR : "Expulser ou enfermer les fichés S ? C'est méconnaître profondément nos outils de renseignement et notre Etat de droit" #Trèbes#Carcassonne#QAG#DirectANpic.twitter.com/InUB8buxRc — LCP (@LCP) 27 mars 2018

Droite et extrême droite se déchaînent depuis lundi contre le chef de l'État après les attaques jihadistes de l'Aude et remettent sur la table leurs propositions radicales, de la rétention des individus "les plus dangereux" aux expulsions.

Ne pas faire intervenir "immédiatement" la loi. Après une prise de parole de tous les présidents de groupe autour de l'attentat de Trèbes, le Premier ministre a voulu "répondre" à leurs interrogations qui sont "légitimes", tout en soulignant qu'il fallait combattre "la menace terroriste qui va durer de longues années" avec "des armes de droit commun". "Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que la loi doit intervenir immédiatement après la survenance d'un attentat parce qu'elle réglerait par elle-même l'ensemble des questions qui se posent", a-t-il dit.

Préférer le "droit commun" à l'État d'urgence. Répondant au président du groupe LR Christian Jacob, il a écarté le rétablissement de l'état d'urgence, en rappelant le récent "renforcement du droit commun" par la loi antiterroriste adoptée en 2017 par l'exécutif. Quant à l'idée de placer les fichés S en rétention, "dire cela, c'est méconnaître profondément nos outils de renseignement: la fiche S est un outil de police (...) pas, en elle-même, un élément de preuve et elle n'a d'intérêt que si les personnes concernées ne savent pas qu'elles le sont", a-t-il plaidé.

"En 3 ans la France a subi 10 attaques terroristes qui ont fait 245 morts. Nous pensons que le temps est venu de prendre de nouvelles décisions", défend Christian Jacob le président de groupe des députés Les Républicains.#QAG#DirectANpic.twitter.com/z4rhQ1Y9d1 — LCP (@LCP) 27 mars 2018

"À la justice de décider". La proposition consisterait à "méconnaître l'Etat de droit: on ne peut pas en France être privé de liberté sur la base d'un soupçon", a insisté le chef du gouvernement. "Oui, il faut enfermer les terroristes, mais c'est à la justice qu'il appartient de décider". Le Premier ministre a également rendu hommage au "héros" qu'est le lieutenant-colonel Beltrame, tué dans le Super U de Trèbes après s'être substitué à une femme prise en otage.

"Arnaud #Beltrame incarne la République, il est son image, son corps. Il s'inscrit dans une longue histoire de Françaises et de Français qui se sont tenus droits au moment où le pire survenait. Ce courage m'impressionne et nous impressionne", rend hommage @EPhilippePM.#DirectANpic.twitter.com/g3wuECOdM8 — LCP (@LCP) 27 mars 2018

L'officier de gendarmerie, dont l'image "efface" celle de l'auteur des meurtres, "incarne la République. Il est son image, son corps et il s'inscrit dans une longue histoire de Françaises et de Français, civils ou militaires, qui se sont tenus droit au moment où le pire survenait", a-t-il salué.