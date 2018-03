Attaques de l'Aude : minutes de silence et hommage à l'Assemblée et au Sénat

VIDEO

L'Assemblée nationale a rendu hommage mardi, avant le Sénat, aux victimes des attaques djihadistes de l'Aude et à "un héros français", le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, par une minute de silence. "Notre responsabilité collective est de défendre notre République face au chantage odieux des fondamentalistes", a déclaré dans l'Hémicycle le président de l'Assemblée François de Rugy (LREM). "Notre devoir commun est de défendre, chacun à sa place, chacun avec ses convictions, nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui font de la République française une cible particulière", a-t-il ajouté devant députés et membres du gouvernement debout et silencieux.

.Lors de la séance publique, François de Rugy a rendu hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et aux victimes de l'attaque terroriste de Carcassonne et de Trèbes. pic.twitter.com/pTRlhre3s5 — Assemblée nationale (@AssembleeNat) 27 mars 2018

Hommage à "un héros français". Vendredi, "notre République avait un visage, celui du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame", selon François de Rugy, invitant l'assistance à une minute de silence "à la mémoire des victimes, à la mémoire d'un héros français". Ensuite, un représentant de chaque groupe a posé au gouvernement une question en lien avec l'attaque terroriste de Carcassonne et de Trèbes. Ces questions ont fait l'objet d'une réponse groupée du Premier ministre :

.@EPhilippePM répond aux présidents des groupes de l'Assemblée nationale sur les attentats de Trèbes et de Carcassonne. #QAGpic.twitter.com/7Vqhryu9p6 — Assemblée nationale (@AssembleeNat) 27 mars 2018

Minute de silence au Sénat et hommage national. Au Sénat, un hommage sera également rendu aux victimes des attentats de l'Aude avant le début des questions au gouvernement, suivi d'une minute de silence. Une cérémonie publique d'hommage national au gendarme Arnaud Beltrame se déroulera mercredi aux Invalides, après une veillée réservée à "ses frères d'armes", a annoncé l'Elysée lundi. Les drapeaux et étendards de la gendarmerie, comme ceux de l'Assemblée nationale et du Sénat, ont été mis en berne en l'honneur de l'officier de gendarmerie, dont la mort "en héros" suscite une vive émotion.