Attaques dans l'Aude : LREM reporte sa "Grande marche" pour l'Europe

La République en marche a annoncé vendredi le report de sa "Grande marche" prévue samedi qui devait donner le coup d'envoi de sa campagne pour les élections européennes, en raison des attaques dans l'Aude.

Reporté à une date ultérieure. "Nous avons décidé, dans le respect de ce moment de deuil et de solidarité nationale, de reporter le lancement de la Grande marche pour l'Europe, initialement prévu demain, samedi 24 mars, à une date ultérieure", a écrit le parti d'Emmanuel Macron dans un communiqué. LREM exprime sa "plus sincère solidarité aux victimes et à leurs familles" après les attaques à Carcassonne et Trèbes, qui ont fait trois morts et 16 blessés, dont deux graves.

Une opération de porte-à-porte de six semaines. Cette "Grande marche" devait consister en une opération de porte-à-porte de six semaines destinée à nourrir le programme du parti présidentiel. Le parti devait envoyer sur le terrain une dizaine de ministres et quelque 200 parlementaires dans toute la France pour faire remplir aux citoyens un questionnaire.

Philippot reporte aussi sa "Marche pour la France". Le parti des Patriotes de l'ancien bras droit du FN, Florian Philippot, qui avait prévu le même jour une "Marche pour la France" contre l'Europe, a aussi reporté l'événement, après les attaques dans l'Aude.