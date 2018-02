Ajaccio : plusieurs milliers de personnes manifestent à l'appel des nationalistes corses

Plusieurs milliers de personnes ont pris le départ samedi vers 15h, à Ajaccio, de la manifestation lancée par les nationalistes corses pour la "démocratie et le respect du peuple corse", a constaté une journaliste de l'AFP : 22.000 à 25.000 manifestants à Ajaccio selon les organisateurs, 5.600 à 6.000 selon la préfecture.

Les manifestants étaient rassemblés derrière la banderole "Demucrazia è rispettu pè u populu Corsu" ("Démocratie et respect pour le peuple corse") tenue par des jeunes filles arborant sur leurs épaules le drapeau corse. Certains étaient également munis des feuilles blanches sur lesquelles était inscrit en noir "#Democrazia". Sur la voiture de tête, qui diffusait des chants traditionnels, on pouvait lire l'inscription "Amnistia", alors qu'une autre bannière avec le mot "Liberta" était tendue en milieu de cortège.

"On pense que la mobilisation était nécessaire et qu'elle permet de faire bouger les lignes". Des drapeaux basques et pour "l'émancipation de la Savoie" étaient également visibles dans le cortège, qui est parti sous un ciel mitigé de la place de la gare. Il doit remonter le cours Napoléon, artère centrale de la ville, pour rejoindre la place du Diamant, après être passé devant la préfecture. Les organisateurs, qui espéraient rassembler 10.000 personnes, ont revu leurs attentes à la baisse, en raison de la mauvaise météo et de l'annulation de certains transports en commun. Quelque 8.000 manifestants étaient finalement attendus. "On pense que la mobilisation était nécessaire et qu'elle permet tranquillement, sereinement, de faire bouger les lignes", a déclaré à l'AFP le député nationaliste Jean-Félix Acquaviva.

Jean-Guy Talamoni, président de l’Assemblée de Corse, au milieu des manifestants.

Aucune prise de parole n'est prévue au cours de la manifestation, qui doit s'achever vers 16h par l'hymne corse, le "Dio vi salvi Regina", a détaillé peu avant le départ l'un des organisateurs, Vincent Grisoni, membre de Corsica Libera, parti de l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni. Les organisateurs comptent maintenir le service d'ordre pendant 45 minutes afin de s'assurer "que tout se passe dans le calme". Charles Pieri, ex-chef du Front de libération nationale corse (FLNC) et figure de la violence clandestine était présent, mais a refusé de répondre aux très nombreux journalistes présents. Edmond Simeoni, père du président de l'exécutif et figure de l'autonomisme corse, était également parmi les manifestants.