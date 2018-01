Agressions à la prison de Borgo : "très choquant et très émouvant" pour la Garde des Sceaux

"C'est très choquant et très émouvant" de parler avec les deux gardiens blessés par des détenus de la prison de Borgo, a déclaré à la presse la ministre de la Justice Nicole Belloubet après s'être rendu vendredi après-midi à leur chevet à l'hôpital de Bastia. "Ils sont blessés extrêmement sérieusement", a déclaré la ministre, après sa visite à l'hôpital, jugeant "très choquant et en même temps très émouvant de les voir et de parler avec eux, même si je ne suis pas restée extrêmement longtemps pour ne pas les fatiguer".

Un "choc psychologique". "Il y aura aussi un choc psychologique sans aucun doute qui devra être suivi sérieusement", a-t-elle ajouté, jugeant les agents "moralement très atteints". "Nous devons être vraiment très présents à leurs côtés", a-t-elle déclaré. Interpellée sur la succession d'agressions ces derniers jours à l'encontre de gardiens de prisons et les réponses à y apporter, la ministre a déclaré être "là pour discuter de ces éléments avec les organisations représentatives des personnels de surveillance. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment à Paris (...) Ici, je suis vraiment venue apporter mon soutien et aux personnes et à l'établissement".