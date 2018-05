À quoi ressemble le fort de Brégançon, où Emmanuel Macron va passer le week-end ?

REPORTAGE

Cela faisait six ans, depuis la venue de François Hollande en 2012, que le fort de Brégançon, à Bormes-les-Mimosas, n'avait pas reçu la visite d'un président. Après les vacances très médiatiques de Jacques Chirac, puis celles plus discrètes de Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est au tour d'Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte d'investir pour la première fois la résidence officielle des présidents de la République française, le temps d'un week-end. À quoi ressemble ce lieu emblématique, ouvert au public depuis 2014 ? Europe 1 vous emmène en visite.

"Total look rose avec des perroquets". La guide touristique désigne d'abord "les jardins méditerranéens et ses essences endémiques". À l’intérieur du fort, "pas d'ors de la République. C'est comme si l'on rentrait dans une grande bastide", décrit-elle. "Brégançon a été entièrement redécoré par Anémone Giscard d'Estaing dans un genre néo-provençal. Un espèce de total look rose avec des perroquets. Mais ça reste très élégant", assure un spécialiste des lieux.

Dans le salon, le couple Macron devrait profiter des meubles art déco des Pompidou, s'asseoir dans l'immense banquette 'bleu blanc rouge', dans l’entrée, signée du célèbre designer français Pierre Paulin. On ignore si les célèbres fauteuils bleus de François Mitterrand se trouvent encore dans le bureau qui jouxte la chambre présidentielle. On ignore aussi si Emmanuel Macron a voulu personnaliser cette petite pièce qui offre une vue sur la Méditerranée.

Le bureau du fort de Brégançon.

Crédit photo : BERTRAND LANGLOIS / AFP

Il y a quelques semaines, Brigitte Macron s'était rendue discrètement à Brégançon, où elle avait alors rencontré des pompiers, fortement mobilisés cet été sur les incendies de forêts. Depuis, le séjour présidentiel se prépare dans le plus grand secret. Le couple présidentiel devrait revenir dans le Var une partie de l'été. Evidemment, lors de leur séjour, le fort sera fermé au public.