A l'Elysée, un dîner avec les ministres pour commencer à préparer la rentrée

A quelques jours de la pause estivale, ils avaient tous rendez-vous à l'Elysée. Les ministres et leurs conjoints avaient été conviés au Château pour un dîner par le couple Macron mercredi soir. Objectif de l'opération : renforcer la cohésion entre les membres du gouvernement et faire le point sur les réformes en cours et à venir avant les vacances, vendredi. Mais pas question d'organiser une grande fête, les convives ont fait profil bas.

Discrétion des ministres. La discrétion était de mise avant le dîner mercredi. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, pourtant voisin de l'Elysée à la place Beauvau, prend une voiture pour faire 150 mètres. Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, ne souhaite pas s'arrêter dire un mot. Pendant le dîner, les équipes des ministres tweetent sur les réformes engagés ou à venir. Il faut montrer l'image d'un gouvernement perpétuellement au travail.

Ne pas baisser le rythme à la rentrée. Sur la terrasse des jardins de l'Elysée, la soirée s'est prolongée après minuit. Pas de plan de table, le président a fait le tour des convives, mais sans prise de parole en tant que telle. "Au milieu des ministres et de leurs conjoints, ce n'est vraiment pas le lieu pour faire de la grande politique", glisse un conseiller. Le message est tout de même clair : surtout ne pas baisser de rythme à la rentrée. Vendredi, à l'occasion du dernier Conseil des ministres avant quinze jours de vacances et en pleine affaire Benalla, Emmanuel Macron fera passer les derniers messages.