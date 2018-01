Mort du prince François d'Orléans à 56 ans

Fils aîné du comte de Paris, le prince François d'Orléans est mort dans la nuit de samedi à dimanche, à l'âge de 56 ans, rapporte L'Écho Républicain.

C'est son père qui a annoncé la nouvelle via un communiqué : "Monseigneur le Comte de Paris, Madame la Duchesse de Montpensier, leurs enfants les Princesses Marie et Blanche, les princes, Jean, Dauphin de France, et le Prince Eudes ainsi que leurs Familles, ont accompagné par leur présence et par leurs prières le Prince François de France qui s’est éteint paisiblement en cette nuit du 30 décembre 2017", est-il écrit.

J'ai la tristesse de vous annoncer le décès de mon frère S.A.R. le prince François d'Orléans survenu ce matin. Je le confie à vos prières.

▶https://t.co/mXuTrBPVobpic.twitter.com/XsE7aohW7g — PrinceJeandeFrance (@PJeanDeFrance) 31 décembre 2017

Enterré à la chapelle royale. Né avec un handicap mental, ce qui l'empêchait d'être désigné comme héritier du trône de France, le prince François d'Orléans vivait dans un foyer de la région parisienne. Comme tous les membres de la maison d'Orléans, il reposera à la chapelle royale, à Dreux, en Eure-et-Loir.