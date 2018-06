EN IMAGES - Mariage princier : un défilé de célébrités

EN IMAGES

Oprah Winfrey, Idris Elba, sir Elton John, Victoria et David Beckham... Les personnalités étaient légion parmi les 600 invités de la cérémonie du mariage du prince Harry et de Meghan Markle dans la chapelle Saint-George du château de Windsor samedi. Europe1.fr a reconstitué en image la liste des invités les plus prestigieux.