VIDÉO - The Voice : Mennel coupée au montage, une candidate revisite "Avec le temps"

Les auditions finales, c'est fini. La nouvelle étape de The Voice, ajoutée cette saison entre les auditions à l'aveugle et les traditionnelles "battles", s'est achevée hier soir sur TF1, avec de belles prestations et quelques phrases d'explication pour justifier l'absence de Mennel, l'une des favorites contrainte à l'abandon après une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Mennel coupée au montage. Mennel, qui a renoncé à participer à l'émission après la controverse liée à ses tweets postés après les attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray, aurait du participer à la dernière audition finale, aux côtés de Djénéva et de Tiphaine SG. "Depuis, Mennel a décidé de quitter l'aventure", a sobrement indiqué Nikos Aliagas en voix off, afin de justifier la coupe au montage. Le trio est donc devenu un duel, remporté par... aucune des deux participantes : au moment de l'enregistrement, c'est bien Mennel qui avait été choisie par son coach.

B Demi-Mondaine qualifiée. La soirée a tout de même été marquée par de jolis moments, comme la reprise de Stay with me par Hobbs, logiquement choisi par Florent Pagny. Dans l'équipe de Zazie, B Demi-Mondaine a fait l'unanimité en chantant Avec le temps de Léo Ferré. Une version très originale, et un pass pour les "battles".