VIDEO - "Koh Lanta : le combat des héros" : le candidat éliminé est...

Les déconvenues s'enchaînent pour les jaunes. Après quatre défaites consécutives au cours des deux premiers épisodes, les coéquipiers de Clémentine et Candice avaient à coeur de redresser la barre. Il n'en a rien été.

Ludovic évacué. Les Wakaï encaissent ainsi leur cinquième défaite consécutive dans l'épreuve de confort. Les deux équipes doivent atteindre des plateformes en mer à l'aide d'une poutre en bambou, et toute l'équipe doit avoir rejoint la plateforme avant d'enchaîner sur la suivante. En plus d'avoir perdu l'épreuve, Ludovic a du être évacué après avoir reçu un coup de genou d'Olivier dans la tête. "Chaque fois, il y a toujours des mauvais. Je suis trop énervée", se plaint Candice après cette nouvelle défaite. Olivier est en pleurs après avoir, peut-être, mis un terme à l'aventure de Ludovic. Du côté des rouges, c'est la liesse. Ils ramènent avec eux le kit de pêche et un énorme poisson à déguster. Mais ils n'ont toujours pas le feu.

#KohLanta Oh là là ! Et de cinq victoires pour Les Rouges !!! C'est qui les patrons ? @soulpascal2 RT Pour les féliciter ! pic.twitter.com/8DZHfUYsmV — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) 30 mars 2018

Sixième défaite d'affilée. Le lendemain, une nouvelle bouteille à la mer annonce l'imminence d'une nouvelle épreuve d'immunité. "Si on perd, c'est la pire honte de toute ma vie", avance Clémentine. Bonne nouvelle tout de même pour les jaunes : Ludovic est de retour. L'épreuve qui s'annonce est un classique : un candidat de chaque côté guide les autres qui ont les yeux bandés et qui doivent casser chacun à leur titre des cibles suspendues. C'est Yassin qui a la tâche de guider les rouges, et Clémentine les jaunes. Et comme d'habitude, ce sont les rouges qui l'emportent. C'est la sixième défaite d'affilée pour les jaunes. "C'est la deuxième fois de l'histoire de 'Koh Lanta' que cela se produit", rappelle Denis Brogniart.

#KohLanta Il se contient depuis 5 défaites mais la 6ème est de trop : Olivier explose pic.twitter.com/AjRZE7zvcZ — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) 30 mars 2018

A la recherche du collier d'immunité. Comme après chaque défaite, les esprits s'échauffent. Se sachant sur la sellette, Cédric se lance désespérément à la recherche du collier d'immunité. Lors du conseil, Cédric admet être partiellement responsable de la défaite. Sans surprise, comme tout le reste de l'équipe s'est ligué contre lui, c'est Cédric qui est éliminé. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il va désormais rejoindre l'île de l'exil, où il rejoindra Raphaëlle, qui a remporté son duel et a éliminé, définitivement cette fois, Julie.