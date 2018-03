VIDEO - "Koh Lanta : le combat des héros" : le candidat éliminé est...

C'est l'exil de la dernière chance pour Julie et Chantal. Les deux coéquipières de l'équipe des Wakaï se retrouvent seules sur une île, à l'écart des deux équipes mais, n'ont pas forcément perdues : au moins une des deux peut continuer son aventure.

Et soudain... Julie voit arriver quelque chose au loin...

On n'a pas de leader, mais on a la bonne humeur. Pendant que chez les jaunes on cherche désespérément un leader capable de rassembler les troupes pour pouvoir faire face à la férocité des Toa, c'est séance de confidences pour Dylan qui s'ouvre à son équipe. "L'honnêteté qu'on a entre nous, c'est notre force !", ajoute Dylan. Vraie naïveté ou stratégie ? "Ca a donné le sourire à tout le groupe", assure en tout cas de son côté Clémentine.

L'heure du duel. Alors que les Wakaï ont le sourire, Julie et Chantal s'affrontent pour rester dans l'aventure. L'épreuve qui les départage est bien connue : les deux candidats vont placer un bambou sur leur tête et vont devoir tenir le plus longtemps possible. C'est Julie qui s'impose au bout de 11 minutes. La candidate fond en larmes dans les bras de Chantal. "C'est la première fois que je gagne quelque chose dans 'Koh-Lanta' toute seule", avoue-t-elle. De son côté, Chantal est éliminée. Mais pour Julie, le calvaire ne fait que commencer : elle doit encore gagner cinq duels pour sortir de son exil.

Epreuve d'immunité et nouvelle défaite pour les jaunes. L’épreuve d'immunité arrive, et les équipes sont motivées. Chacune d'elles dispose d'un "toit" avec deux pans. Ils devront tenir à l'aide d'une corde de chaque côté du toit. Petit à petit, les équipes s'amenuisent, Clémentine et Candice défendent les couleurs des jaunes, Yassin et Clémence celles des rouges. Si le match est serré, ce sont les rouges qui s'imposent finalement une fois de plus !

Le conseil. Avec quatre défaites d'affilées, le moral des jaunes est au plus bas et les tensions dans le groupe se font de plus en plus sentir. Si le doute est présent au moment du vote, le dépouillement lui est sans appel : les Wakaï ont choisi la voie de la stratégie et envoient Raphaële sur l'île de l'exil. Elle devra donc faire face à Julie la semaine prochaine, pour tenter de revenir dans l'aventure.