Thierry Beccaro sur son enfance : "Je me suis libéré de tout ce qui est haine, colère, amertume..."

INTERVIEW

Un soulagement. "L'écriture du livre, je ne sais pas si ça m'a changé, mais ça m'a apaisé", a expliqué Thierry Beccaro, animateur de Motus sur France 2 dans Le Club de l'été. Celui qui a publié en février dernier Je suis né à 17 ans, un livre dans lequel il raconte son enfance difficile et les coups que portaient sont père sur lui quand il était enfant est revenu sur ce qu'avait changé ce livre pour lui.

"J'avais peur". Au départ, l'écriture de ce livre n'avait rien d'évident pour l'animateur, habituellement très discret sur sa vie privée. "J'avais tellement peur, je me demandais comment ça allait être perçu puisque je n'avais jamais rien raconté de ma vie", a-t-il expliqué. "On m'a dit 'Raconte ton histoire, tu vas voir ça va aider pas mal de gens, ça va leur faire un bien fou, tu n’imagines pas à quel point'. Et non je n’imaginais pas à quel point parce qu'on se croit toujours tout seul. Tout à coup (en publiant le livre), vous ouvrez une porte et vous permettez aux gens de s'engouffrer", poursuit celui qui a commencé un été dans un bureau de la maison de la radio où il était chargé des droits d'auteurs. .

"Je me suis libéré de la colère, de la haine...". Aujourd'hui, "ceux que je rencontre dans les salons du livre viennent me voir et me disent merci", a salué l'animateur qui est sorti de cette enfance difficile notamment grâce à la musique. "Ce n'est pas forcément le même malheur, mais c'est la même douleur. C'est ça qui a été vraiment déterminant pour moi. J'ai publié ce livre sans jugement et je me suis libéré de tout ce qui est haine, colère, amertume... parce que tout ça ça vous dévore", a-t-il poursuivi.