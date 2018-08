Sophia Aram : "J'ai été intronisée chef des bobos par Marine Le Pen"

INTERVIEW

"A un moment donné, Marine Le Pen a compris qu'on ne serait jamais amies". Invitée du Club de l'étéd'Europe 1 mardi, Sophia Aram est revenue sur sa relation houleuse avec la présidente du Rassemblement national (ex-FN) lors de ses chroniques humoristiques matinales sur France Inter.

"Chef des bobos". "Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à une époque on se retrouvait en face des invités et j'ai eu Marine Le Pen régulièrement devant moi pendant ma chronique", raconte l'humoriste au micro d'Europe 1. "Et puis elle a compris qu'on ne serait jamais amies, au contraire, et elle a décidé de quitter le studio à chaque fois que j'y rentrais. Une fois, elle est partie en disant : 'Je ne vais pas rester devant la chef des bobos Sophia Aram !'", explique-t-elle. "Je me suis dit que j'avais été intronisée chef des bobos par Marine Le Pen et j'ai trouvé ça super classe", lâche-t-elle dans un rire.

"Une belle discipline". Sophia Aram a également dévoilé les dessous de son billet d'humour qu'elle tient depuis 2011. "C'est une exercice intéressant, j'ai une liberté totale : personne ne relit mon texte, et le matinalier le découvre à l'antenne. L'équipe est vraiment sympa et je suis toujours contente d'aller dans cette maison que j'aime tant", poursuit-elle. "Ecrire pour faire court, c'est très dur, mais c'est une belle discipline. Ça oblige à ramasser vos idées et à se concentrer".