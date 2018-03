Six candidatures retenues pour la présidence de Radio France

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a déclaré "recevables" six candidatures à la présidence de Radio France, dont celle de la directrice générale déléguée du groupe public Sibyle Veil, et en a écarté deux autres, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

Les cinq autres candidats retenus sont Jérôme Batout (directeur général de Publicis Media et expert en communication), Bruno Delport (directeur de la radio TSF Jazz), François Desnoyers (ex-directeur des antennes de Radio France), Guillaume Klossa (président fondateur du centre de réflexion EuropaNova) et Christophe Tardieu (directeur général du Centre national du cinéma).

Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice et Alex Vizorek écartés. Le CSA précise que "deux autres candidatures ont été écartées pour non-respect des critères de recevabilité", sans dévoiler l'identité des candidats ainsi éliminés. Exit donc la candidature à la Coluche du trio de présentateurs et humoristes de l'émission de France Inter Par Jupiter!, Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice et Alex Vizorek, qui avaient été les premiers à déposer leur dossier au CSA.

Nomination d'ici le 14 avril. Les "projets stratégiques" des six candidats retenus seront publiés dans la journée de mercredi sur le site du régulateur de l'audiovisuel. Le CSA publiera ensuite, au plus tard le 4 avril, la liste des candidats qu'il auditionnera. Les auditions, en partie publiques, auront lieu dans la semaine du 9 au 13 avril et la nomination du nouveau PDG de Radio France interviendra d'ici le 14 avril. C'est l'administrateur Jean-Luc Vergne qui assure l'intérim à la tête de Radio France depuis le départ de Mathieu Gallet, révoqué fin janvier par le CSA après une condamnation pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'Ina (Institut national de l'audiovisuel).