Samuel Etienne : "Je vais à 'Questions pour un champion' en courant"

INTERVIEW

Il court pour la bonne cause, mais aussi par passion. Samuel Etienne est un habitué des défis et un mordu de running. Invité du Club de l'été d'Europe 1 mercredi, le journaliste et ancien animateur de la petite matinale du 26bis rue François 1er en dévoile un peu plus sur sa passion et livre son astuce pour concilier sport et travail.

"Je n'ai plus le rythme d'avant". "Journaliste est un beau métier, mais il est éprouvant. Surtout quand on le vit à 100 à l'heure", explique Samuel Etienne au micro d'Europe 1. "Mais ma passion pour l'endurance m'a aidé à être plus performant dans le travail". Malgré toute la bonne volonté du monde, et un sourire à toute épreuve, entre son rôle de matinalier sur France Info TV, celui d'animateur de "Questions pour un champion" et la naissance de son fils il y a deux ans, pour laquelle il a dû quitter l'antenne en direct, Samuel Etienne le confesse : il a dû "lever le pied" sur les courses à pied. "Je n'ai plus le rythme d'avant pour faire les courses que j'aime, celles qui piquent un peu", confesse-t-il.

De bonnes résolutions. Mais dans la bouche du journaliste, "lever le pied" signifie tout de même courir des marathons. "Je les cours parce qu'en plus, je le fais pour une association dont je suis le parrain : Pompier Raid Aventure, qui courre avec des enfants qui ont des difficultés motrices. (...) Les marathons sont encore à ma portée, mais les trucs très durs comme l'ultra trail [toutes les distances supérieures au 42,195 kilomètres d'un marathon, ndlr] ou les 'Ironman' [3,8 kilomètres de natation, 180,2 kilomètres de vélo, puis un marathon pour une distance totale de 226 kilomètres, ndlr], je sais que je n'ai pas le niveau physique. Et ça m'énerve un peu, alors j'ai pris de bonnes résolutions", indique-t-il.

Fusionner sport et transport. "Maintenant je fais un truc génial : je fusionne mon temps de transport et de sport pour gagner du temps, c'est génial", révèle-t-il. "Par exemple, je vais à 'Questions pour un champion' en courant. C'est 20 kilomètres aller-retour. Et à la rentrée je vais aussi le faire pour France Info le matin : je me lève vers 2h du matin et j'arrive à la télé à 2h45. Donc l'idée c'est d'être à 2h15 dans mes basket et de faire les 5 kilomètres jusqu'à France Info en 30 minutes". "Après, je prend une petite douche, c'est mieux pour l'équipe", rigole-t-il. "Et à la fin, je repars en courant en faisant un détour pour rallonger un peu".