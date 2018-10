PODCAST - Hugo Travers : le minimalisme, la Colombie et l'application controversée Better Help

"Fromage" est le podcast créé par les youtubeurs Hugo Travers (HugoDécrypte) et Mima La Prima.

Chaque semaine, sous la forme d’une discussion libre, le duo revient sur les sujets qui l’interpellent : actualité, culture internet et culture tout court, questions d’orientation...

Au sommaire de ce nouvel épisode : le courant minimaliste, l'éducation en Colombie, l'arnaque "Better Help" et les réponses aux questions des abonnés.

