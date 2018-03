Lorànt Deutsch : "'Laissez-vous guider' est un duel entre deux passionnés d'Histoire"

INTERVIEW

Qui est le meilleur entre Stéphane Bern et Lorànt Deutsch ? La réponse est sur France 2 ce soir à 21h avec Laissez-vous guider. "C'est un duel passionné et amusé pour savoir qui est le meilleur guide d'une ville", dévoile Lorànt Deutsch au micro de Village médias mardi.

Trouver le meilleur. "Je vais essayer de surprendre Stéphane Bern avec un parcours autour de Paris, et lui va essayer de faire de même avec Marseille", explique l'auteur du best-seller Métronome. Lorànt Deutsch, va donc essayer de "poser une colle" à Stéphane Bern, notamment en l'emmenant sur les traces de l'exposition universelle de 1889 dont le symbole est devenu celui de Paris : la tour Eiffel. "La tour Eiffel est une miraculée : elle faisait partie des très nombreux monuments qui devaient être démontés à la fin des expositions", rappelle le comédien. "C'est Gustave Eiffel et un commandant de l'armée qui l'on sauvée en faisant de la tour un promontoire pour diffuser, recevoir et transmettre les ondes".

Entre rires et culture. Un des points forts de l'émission, réside dans la complicité entre les deux présentateurs. "Je suis un passionné d'Histoire et je la prends au pied de la lettre", explique Lorànt Deutsch. "L'Histoire, se sont des belles histoires. Et pourquoi pas apprendre en s'amusant ? C'est un divertissement qui doit nous réunir et pas nous séparer".

Réalité augmentée. L'originalité de Laissez-vous guider réside également dans la réalisation : puisqu'elle est parsemée de réalité augmentée [la superposition d'éléments calculés par un système informatique et de la réalité]. "A la différence de l'image de synthèse qui se fait sur un fond vert, avec la réalité augmentée on est sur le lieu voulu", explique l'acteur. "La reconstitution se greffe directement sur le décor, un peu à l'image des filtres sur les photos".