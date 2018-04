Loïc Prigent : trois caméras, neuf jours de fashion week et "52 minutes de mode"

INTERVIEW

Il s'est fait connaître en dévoilant les petites phrases entendues lors des défilés, comme autant de coulisses de la fashion week. Loïc Prigent était l'invité de Village Médias, mardi, jour où sera diffusé son documentaire 52 minutes de mode sur TMC, en deuxième partie de soirée.

Chiffre d'affaires et rose stéroïdien. Comme le veut le nom du documentaire, le programme sera 100% mode : "Pendant neuf jours de défilés à Paris, on a filmé les essayages, les défilés", tout l'univers de la fashion week avec "trois caméras", détaille-t-il. Les collections sont autant passées au peigne fin que les grands groupes tels que LVMH ou Kering. Superficielle la mode ? Pas forcément, surtout si on s’intéresse davantage au chiffre d'affaires qu'à la découverte du "rose stéroïdien, la couleur de l'été".

"Les Américains ont détesté le défilé Ralph Lauren". Mais le documentaire met aussi en avant l'évolution d'un milieu. On y apprend ainsi que le comportement des mannequins a changé. Le sourire sur les visages succède à la tendance "no smile" des années 2000. Niveau supplémentaire, la mode est mise en perspective avec des sujets plus politiques qui ressortent lors des défilés, tels que l'homosexualité, le racisme ou même les valeurs d'un Etat. Le journaliste a ainsi fait un focus sur le défilé Ralph Lauren qui a, selon lui, été un gros flop : "les Américains ont détesté le défilé Ralph Lauren parce que ça promettait une sorte d'Amérique éternelle. Et les Américains ne veulent plus d'Amérique éternelle parce qu'ils savent qu'elle est pourrie et rance. Donc, c'est vendre du vide et vendre du faux que de vendre l'Amérique aujourd'hui."