Lionel Chamoulaud va quitter France Télévisions en juin

Une nouvelle figure historique du service des sports de France Télévisions va partir. Après Gérard Holtz en 2016 et Henri Sannier en 2017, c'est Lionel Chamoulaud qui va quitter France Télévisions en juin prochain, "à l'issue des 24 Heures du Mans", annonce-t-il dans une interview au Parisien.

"À mon retour du Dakar, c’est devenu une évidence". Au total, Lionel Chamoulaud aura passer 37 ans au service des sports de France Télévisions. Il explique au quotidien d'Île-de-France avoir pris sa décision il y a quelques semaines. "Ça me trottait dans la tête depuis plusieurs mois. À mon retour du Dakar, c’est devenu une évidence", indique le journaliste, âgé de 58 ans.

"Si une chaîne me propose de présenter des Grands Chelems pourquoi pas ?". Pour autant, pas question de retraite pour celui qui reste une des voix de Roland-Garros. "Après 37 ans de service public, j'ai envie d’être mon propre patron. Je vais faire de l’enseignement, de la production et du coaching", confie-t-il. Lionel Chamoulaud n'écarte pas un rebond sur une autre chaîne, mais seulement de manière épisodique. "Si une chaîne me propose de présenter des Grands Chelems pourquoi pas ? Mais je ne couvrirai pas des tournois toutes les semaines", affirme-t-il.