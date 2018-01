Les audiences du samedi 13 janvier : "Le prix de la vérité" en tête sur France 3, Eurovision déçoit

Elle a quitté TF1 pour un soir et propulse France 3 en tête des audiences. Mimie Mathy a permis au Prix de la vérité de décrocher la médaille d'or des audiences du samedi soir avec 4,7 millions de téléspectateurs pour 21,2% de PDA. Le programme a ainsi réuni 200.000 personnes de plus que la fiction française programmée au même horaire la semaine dernière.

Destination Eurovision troisième. TF1 suit avec une belle performance pour Stars sous hypnose. Emmené par Arthur et l'artiste hypnotiseur Messmer, le programme a attiré 4 millions de curieux, soit 20,5% du public. Le programme fait un bond d'un million de téléspectateurs comparé à sa dernière diffusion, en juillet dernier. De son côté France 2 lançait la première soirée de Destination Eurovision, un télé-crochet s'inspirant du modèle suédois destiné à sélectionner le candidat français pour la prochaine cérémonie de l'Eurovision via un système de vote du public et d'un jury. Le programme a intéressé 2,5 millions de personnes, pour 12,4% du public.

France 5 leader de la TNT. Au pied du podium, on retrouve M6 et sa série américaine, Salvation. Les aventures de Santiago Cabrera et Jennifer Finnigan ont réuni 1,3 million d'aficionados, soit 17,7% de PDA. De son côté France 5 proposait un nouvel inédit d'Echappées belles. Consacrée au Lac Léman, cette nouvelle escapade sur la frontière franco-suisse a attiré 816.000 curieux, soit 3,7% de public.