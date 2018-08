Les audiences du mercredi 8 août : "Cameron Black" donne encore le leadership à TF1

Alors que mercredi dernier, TF1, avec Cameron Black l'illusionniste, avait été talonné par M6, elle a dominé la concurrence mercredi soir. Les adeptes de cette série américaine ont même été plus nombreux : 3,2 millions et 19,1% de l'audience, contre 3 millions et 18% la semaine précédente. En proposant les championnats européens, France 2 a été choisie par 2,1 millions de personnes, de quoi capter 12,3% de l'audience. M6 a complété le podium avec un nouveau numéro de Zone interdite regardé par 2,1 millions de téléspectateur, soit 12,6% de l'audience.