Les audiences du lundi 8 octobre : "L'amour est dans le pré" donne le leadership à M6

Largement distancé lundi 1er octobre par TF1, M6 a pris sa revanche lundi soir. L'amour est dans le pré a attiré 4,3 millions de fidèles, soit 18,5% de l'audience, des chiffres qui lui permettent d'occuper la première place des audiences. Mais la revanche n'est cependant pas éclatante puisque M6 est dans un mouchoir de poche avec TF1. Avec un épisode inédit de Camping Paradis, la première chaîne a en effet convaincu 4,3 millions de spectateurs, l'équivalent de 18,4% du public. Enfin, France 2 complète le podium avec Take Two : enquête en duo : 2,5 millions de fans et 10,5% de l'audience.

France 3, avec son documentaire Trump, le parrain de Manhattan, a dû se contenter de la quatrième place avec ses 1,4 million de téléspectateurs (7,8%). TMC a pour sa part réalisé un score honorable : 1,3 million de personnes ont regardé le film américain Expendables 3.