Les audiences du 12 octobre : "The Voice Kids" sur TF1 largement en tête devant "Les petits meurtres d'Agatha Christie" sur France 2

TF1 a pris sa revanche. Après le camouflet de vendredi dernier et la seconde place de la finale de Ninja Warrior face aux Petits meurtres d'Agatha Christie, la première chaîne d'Europe retrouve des couleurs avec le lancement de la nouvelle saison de The Voice Kids. Le programme se hisse ainsi sur la plus haute marche du podium avec 4,32 millions de téléspectateurs, pour 22,5% du public. A titre de comparaison, le lancement de la quatrième et précédente saison de l'émission avait attiré 3,8 millions de personnes, pour 23,7% de PDA. C'est donc une double victoire pour TF1.

M6 troisième. France 2 est derrière avec 3,65 millions de personnes devant Les petits meurtres d'Agatha Christie, soit 16,9% de PDA. Un score en légèrement en baisse par rapport à la semaine passée. La troisième place est, et c'est presque devenue une tradition, attribuée à M6 avec Bull. La suite de la saison deux de la série américaine a attiré 2,58 millions d'habitués, soit 13,% de PDA. Le programme progresse légèrement et gagne 60.000 curieux sur une semaine.

France 5 leader des autres chaînes. De son côté, France 3 est au pied du podium avec La vie secrète des chansons. Le divertissement animé par André Manoukian a attiré 1,69 million de chanteurs en herbe, soit 8% de l'audience. Dans la catégorie TNT, c'est Arte qui remporte la mise avec La maison France 5. Le nouveau numéro du magazine a rassemblé 819.000 personnes, pour 3,7% du public. A noter également le flop de la soirée pour 6ter, qui lançait son nouveau divertissement, Vous avez un colis. La petite sœur du groupe M6 n'a attiré que 197.000 téléspectateurs pour 0.9% de PDA, et se place derrière Le Zap de Cstar.