Jeremstar annonce son retour sur C8, Cyril Hanouna affirme le contraire

Deux mois après avoir été cité au milieu d'une affaire de scandale sexuel, Jeremstar est sorti de son silence jeudi soir. Écarté de l'émission Salut les Terriens sur C8 suite à cette affaire, il a choisi Quotidien, sur TMC (propriété du groupe TF1), pour évoquer cette affaire, mais aussi annoncer son retour. Une information aussitôt contestée par Cyril Hanouna, animateur de Touche pas à mon poste sur... C8, la chaîne qui emploie le blogueur.

"Je compte les jours qui me séparent de Thierry Ardisson". Au micro de Yann Barthès, le blogueur a indiqué : "j'ai choisi de me retirer de C8 car émotionnellement, je n'étais pas apte. (...) C'était d'un commun accord (avec la chaîne, ndlr), mais la volonté venait de moi".

Interrogé sur son avenir, Jeremstar a assuré qu'il allait "reprendre (s)es activités". "Je compte les jours qui me séparent de Thierry Ardisson, car je me rends compte que dans cette affaire, ce qui m'a le plus manqué, c'est ce que je fais pour lui. (...) J'ai hâte de le retrouver", a expliqué le youtubeur. "J'espère le plus vite possible. Ce n'est qu'une question de temps", a-t-il affirmé.

Cyril Hanouna contredit Jeremstar. Mais dans le même temps, sur la chaîne C8, le son de cloche était tout autre. Cyril Hanouna, animateur de Touche pas à mon poste et homme influent de la chaîne, a immédiatement rebondi aux déclarations de Jeremstar dans Quotidien. Il a affirmé que le youtubeur ne reviendrait pas à l’antenne sur C8, contrairement à ce que l'intéressé déclarait. "Les dirigeants de la chaîne n’en veulent plus après qu'il ait choisi de parler à Quotidien. Ils n’acceptent pas la trahison", a annoncé Cyril Hanouna.

De son côté, Jeremstar, au tout début de son interview sur TMC, a assuré : "Je suis libre de décider où j'ai envie de m'exprimer. J'ai une autorisation écrite de Thierry Ardisson, producteur de Salut les Terriens, m'autorisant à venir ici". Alors reviendra ou reviendra pas sur C8 ? Ce n'est qu'"une question de temps" avant de le savoir.