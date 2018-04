Jean-Luc Petitrenaud : "La télévision et la radio me manquent"

INTERVIEW

Créée en 2006, l'émission Les Escapades de Petitrenaud était diffusée pour la dernière fois dimanche. Jean-Luc Petitrenaud, qui ne présente plus le programme depuis la rentrée 2017 afin de se reposer (remplacé par Carinne Teyssandier), voit son programme historique s'arrêter. Forcément avec un peu de tristesse.

"J'ai été une sorte de précurseur au volant d'une voiture". "Malheureux ? Oui, car on n'arrête pas une histoire comme ça. (...) J'ai un peu l'impression qu'à France 5, j'ai arrêté quelque chose qui était en plein élan", confie le journaliste culinaire dans Village Médias. Créateur de cette façon de voyager à travers le pays pour aller y découvrir des particularités culinaires, Jean-Luc Petitrenaud n'a rien perdu de sa passion. "J'ai été une sorte de précurseur au volant d'une voiture", explique-t-il.

D'ailleurs, même si aujourd'hui Jean-Luc Petitrenaud a pris une pause médiatique, il n'en demeure pas moins attaché à ses anciennes activités. "La télévision me manque, la radio me manque. J'adore donner envie, c'est le bonheur de raconter et d'entrer dans les choses. J'ai besoin de jolis mots et de jolies images pour vivre", confie-t-il.