"Il y a une omerta autour du plagiat chez les humoristes"

INTERVIEW

"On a eu la franche impression d'une omerta", raconte Yvan Martinet, journaliste qui signe pour Envoyé Spécial le reportage "Mauvaise blague chez les humoristes", diffusé ce jeudi soir à 21h sur France 2. Au micro de Village médias jeudi, il raconte les dessous de l'affaire de plagiat qui a éclaboussé le monde de l'humour français, à la fin de l'année 2017.

Tomer Sisley au centre des critiques. "Nous avons essayé de partir à la rencontre de ceux qui sont pointés du doigt dans cette affaire et ceux qui se sont fait faire les poches", explique Yvan Martinet. Au centre de cette polémique, l’acteur Tomer Sisley, qui a fait une courte carrière dans le one man show avec un seul spectacle, en 2006. "Quand on commence notre enquête, Tomer avait reconnu les faits et commencé un mea culpa sur Twitter, en prenant le parti d’en rire. Mais visiblement, ses attachés de presse ont mis leur veto pour qu’on le rencontre", analyse le journaliste. Pourtant, c’est "30% de son spectacle qui est plagié".

L'homme de l'ombre. Si d’autres humoristes ont été visés par les critiques, comme Jamel Debbouze ou encore Gad Elmaleh, Yvan Martinet a choisi de s’intéresser à un homme de l’ombre qui fait le lien entre tous les accusés et leurs spectacles : Kader Aoun. "C'est l'un des humoristes qui fait la pluie et le beau temps dans ce milieu", révèle l'auteur du reportage. "C'est l'un des pionniers de l'humour 'Canal', il a été à l'origine des émissions qui ont fait les grandes heures de Canal + : la série H, c'est lui, le SAV d'Omar et Fred, c'est également lui".

"Scanner Aoun". "Quand on creuse un peu, on voit que Kader Aoun est surnommé 'Scanner Aoun'", dévoile Yvan Martinet. "Quand une vanne de Jamel Debbouze est pointée du doigt pour plagiat, le metteur en scène du spectacle en question est Kader Aoun. Même le spectacle de Tomer Sisley a été mis en scène par Kader Aoun". Face à son reportage, Yvan Martinet n'a qu'un seul regret : "le manque de temps". "Avec un peu plus de temps, on aurait écorner d'autres humoristes", conclut-il.