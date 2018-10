Guy Roux : "Je ne vois pas pourquoi on annonce ma retraite"

RÉACTION

À la retraite, Guy Roux ? "C'est une mauvaise information, je ne sais pas d'où elle vient", a tenu à rectifier vendredi sur Europe 1 l'emblématique entraîneur de l'AJ Auxerre. Certes, celui qui soufflera ses 80 bougies dans six jours vient officiellement de quitter son poste au conseil d'administration du club de Ligue 2, mais reste membre du CA de l'association… Et consultant !

Encore un an... "au moins". "Je suis à Europe 1 pour encore une année, et à L'Équipe pour au moins une année aussi. Je ne vois pas pourquoi on annonce ma retraite", s'est-il encore étonné.

"Je suis en retraite d'entraîneur, en retraite d'agent général d'assurance, en retraite de soldat maréchal des logis, en retraite de joueur de football, en retraite de jeune vacher dans les Alpes suisses qui trait des vaches pour s'acheter une montre, mais je ne suis pas en retraite" de consultant, a-t-il encore tranché vendredi, en guise d'ultime mise au point.