Gilles Bouleau sur "Le 20 heures Le Mag : "Les sujets ont la classe"

INTERVIEW

"Je n'aime pas l'autosatisfaction, mais je trouve que les sujets ont la classe". Gilles Bouleau ne tarit pas d'éloges sur le denier né de la famille de TF1, Le 20 heures Le mag. Le journaliste est au micro de Philippe Vandel, lundi, pour faire le bilan de ce nouveau format, après une semaine de diffusion, en pleine guerre avec le groupe Canal+.

"20,4% de part de marché". "Je dresse un bilan à deux facettes : d'un point de vue journalistique, je me demande si j'aime les sujets et s'ils sont intéressants. Et la réponse est oui", indique Gilles Bouleau dans Village médias, présentateur du JT de 20h et du 20h Le Mag. "Et puis il y a les audiences, et ça a très bien marché", se réjouit le journaliste. "Les gens sont de plus en plus nombreux". Alors que TF1 avait annoncé un objectif à 20% de l'audience, le mag a réuni en moyenne sur sa première semaine de diffusion 20,4% des Français.

L'audience au cœur. "En pleine guerre entre Canal+ et TF1, la chaîne a tout de même décidé de lancer son dernier né : "nous avons répété depuis des mois, à toute heure du jour. La fusée était prête au décollage, alors elle a décollé", explique le présentateur. Quant à savoir comment il a vécu d'être coupé d'une partie de son public, le journaliste change de ton : "Je l'ai vécu comme vous l'auriez vécu si on avait coupé Europe 1 d'un tiers de son audience".