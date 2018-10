Frédéric de Vincelles, directeur des programmes de M6 : "On fait une très bonne rentrée"

INTERVIEW

Beau fixe pour M6. Invité du Grand journal de Philippe Vandel samedi, le directeur des programmes de la chaîne, Frédéric de Vincelles, s'est félicité des audiences de ce début de saison.

Bonnes notes. "Au mois de septembre, on réalise notre meilleur chiffre de l'année", affirme-t-il sur Europe 1. De manière étayée, la chaîne a réalisé "16% sur la femme responsable des achats", soit une cible importante pour la chaîne privée qui "vit de la publicité". Le mercato médiatique a donné à M6 une autre raison de se réjouir : l'arrivée de Julien Courbet à la présentation du magazine Capital a fait mouche. Dès le premier numéro de la saison, l'audience a battu un record datant de 10 ans. Le patron des programmes balaye l'effet de curiosité au vu des résultats du second numéro, "largement au-dessus de la moyenne des émissions de l'année dernière", précise-t-il.

Même le lancement du nouveau programme de France 2, Un si grand soleil, qu'il estime "de bonne qualité", n'affecte pas son enthousiasme : "La semaine où le programme a été lancé sur France 2, c'était la semaine où on relançait Scènes de ménage avec le nouveau couple et on a réalisé la meilleure semaine historique" du programme court.

Le retour de "La France a un incroyable talent". Pour ce qui est de l'avenir proche, La France a un incroyable talent, autre programme phare de la chaîne, doit faire son grand retour avec du nouveau pour faire oublier Gilbert Rozon, juré accusé de harcèlement et d'agressions sexuelles. Deux nouveaux membres du jury font ainsi leur apparition : Marianne James - qui avait déjà goûté à l'exercice pour Nouvelle Star - et Sugar Sammy, "un stand-upper qui a une répartie incroyable", vante Frédéric de Vincelles.

À tort ou à raison, la date de diffusion choisie, le 30 octobre, n'est par ailleurs pas innocente. Ce jour-là, les deux programmes les plus puissants de la concurrence seront aussi sur les ondes : Capitaine Marleau sur France 3 et le final de la saison 1 de Good Doctor sur TF1. "Ce sont les vacances", explique le directeur des programmes qui loue l'attractivité du programme pour les enfants. Il reconnaît que la première sera sûrement "un peu plus dure" mais compte "installer l'habitude".

Autour du fait divers. Enfin M6 surfe sur la vague des chaînes qui programment des magazines de faits divers, à l'image de C8 et BFMTV. "On lance deux émissions, Contre-enquête qui va être incarnée par Jérôme Pierrat, journaliste d'investigation". L'autre concept se nommera Homicides et sera "une fiction du réel". Des comédiens joueront une histoire donnée, intercalée "d'interventions de témoins réels." Le premier numéro sera consacré à Xavier Dupont-de-Ligonnès, précise Frédéric de Vincelles, qui mise sur le mystère de l'affaire pour à nouveau attirer les téléspectateurs.