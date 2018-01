France 3 reprend la diffusion de sujets sur Laurent Wauquiez

France 3 Auvergne-Rhône Alpes a repris vendredi la diffusion d'une série de sujets sur l'action de Laurent Wauquiez à la tête de la région, interrompue par la direction car jugée "déséquilibrée", mais la rédaction a adopté une motion de défiance.

Défiance. A la question "Faites-vous encore confiance à André Faucon et Laurent Mazurier (respectivement directeur régional et rédacteur en chef, ndlr.) pour défendre l'indépendance et la qualité de l'information à France 3 Rhône-Alpes ?", 93,5% des votants ont répondu non. 46 journalistes se sont exprimés. 43 ont voté contre la confiance, 3 ont voté pour. 15 n'ont pas participé au vote, selon un communiqué de la rédaction. La diffusion de cette série en cinq volets, prévue toute la semaine dans les journaux des trois antennes locales (Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble), a été suspendue mercredi par la direction au motif d'un traitement "déséquilibré", suscitant l'indignation de la rédaction.

Suspension de la série. C'est la diffusion, mardi, du deuxième volet, consacré aux finances de la région, qui a posé problème. "On n'était pas dans les clous sur le plan du traitement politique et par rapport à notre tonalité de service public", a justifié jeudi André Faucon, qui n'avait pas vu le sujet avant sa diffusion, de même que Laurent Mazurier - il avait été validé par d'autres membres de l'encadrement. La direction a finalement informé la rédaction, jeudi soir, que les deux derniers volets de la série, pré-visionnés cette fois, seraient bien diffusés vendredi et samedi. Elle a expliqué avoir simplement "différé" leur diffusion afin de s'assurer "d'une présentation des faits plus équilibrée". La suspension de la série est intervenue à la veille de l'enregistrement de l'émission politique dominicale de la chaîne, dont Laurent Wauquiez est l'invité. La direction a démenti tout lien et le président des Républicains toute pression. Des échanges ont cependant eu lieu et celui qui préside la région depuis deux ans a obtenu un droit de réponse de trois minutes, sans "question piège" selon les syndicats. Il sera diffusé samedi dans les journaux de 12h et 19h, après le dernier volet de la série.

"Grave dysfonctionnement". "Au final, le tapis déroulé au président de la région est large", a fustigé dans un communiqué l'intersyndicale SNJ-CGT-CFDT des journalistes de la chaîne, déplorant "une image écornée et une crédibilité très entachée pour la rédaction". "Si la rédaction en chef souhaitait que des changements soient opérés dans les sujets, pourquoi ne pas avoir exercé son contrôle éditorial pendant la fabrication, au montage? Il y a là un grave dysfonctionnement", a estimé l'intersyndicale, tandis que la motion votée par la rédaction souligne que la question de l'équilibre "politique" ne s'est jamais posée dans l'autre sens.

soutien du Progrès aux journalistes. Vendredi soir, dans un communiqué, la section SNJ du quotidien régional Le Progrès, a apporté "son soutien" aux journalistes de la chaîne, dénonçant également les "pressions" de Laurent Wauquiez sur la rédaction sous forme de "coups de fils de mécontentement, droits de réponses, suspension de sujets". "En retour, la direction de la rédaction lui ouvre plus que très abondamment nos colonnes - bien au-delà de la plupart des autres politiques - et souvent sans contradictoire", a déploré le syndicat qui dénonce "cette vision de la presse de celui qui est désormais en charge d'un parti politique et qui n'hésite pas à manier les leviers d'influence".