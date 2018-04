Audiences TV : "Les Profs 2" en tête devant "Vice versa"

En ce week-end de Pâques, les enfants étaient gâtés côté programme télé. Dimanche soir, TF1 diffusait Les Profs 2. La comédie française portée par Kev Adams, Didier Bourdon et Isabelle Nanty, a attiré 5,3 millions de téléspectateurs. derrière, M6 a fait plaisir aux plus petits en proposant Vice versa. Le film d'animation, produit par Pixar et auréolé d'un Oscar, a été suivi par 3,1 millions de personnes.

De son côté, France 2 avait opté pour le film culte Papy fait de la résistance. 2,8 millions de nostalgiques ont ri à nouveau devant cette comédie avec Christian Clavier, Martin Lamotte, Gérard Jugnot et Jacqueline Maillan. Juste derrière, avec 2,7 millions de fidèles au rendez-vous, France 3 ne démérite pas avec la suite de la saison 5 de la série britanniques Les Enquêtes de Morse.

Enfin, France 4 s'en sort bien mais ne parvient pas à franchir la barre du million de téléspectateurs avec Captain America : First Avenger.