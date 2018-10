Audiences télé du mercredi 10 octobre : "Esprits criminels" devance "Nina" et "Le meilleur Pâtissier"

Une fois n'est pas coutume, TF1 a pris la tête des audiences de la télévision mercredi soir avec la série américaine Esprits criminels, devançant France 2 et M6.

Les fictions en tête. Les deux épisodes inédits de la saison 13 d'Esprits criminels ont réuni 3,2 millions de fans mercredi soir, soit 14,7% de part d'audience. Le premier épisode de la soirée a rassemblé 3,8 millions de téléspectateurs, soit 31.000 curieux de moins que la semaine précédente.

France 2 s'est classé deuxième des audiences en diffusant la saison 4 de la série médicale française Nina. Les deux épisodes inédits de la soirée ont été suivis par 3,05 millions de personnes, soit 14,1% du public. Après une baisse au démarrage de cette nouvelle saison, Nina gagne 9.000 curieux par rapport à la semaine précédente.

Émissions culinaires et culturelles. À la troisième place, on trouvait M6 et son émission culinaire Le meilleur Pâtissier. 2,77 millions de gourmands se sont pressés devant le cinquième épisode de la saison 7, soit 14,1% de part d'audience. Un chiffre en large hausse avec 284.000 de curieux supplémentaires sur une semaine.

De son côté, France 3 est restée au pied du podium avec un nouveau numéro de son magazine Des racines et des ailes. L'incursion dans le Vaucluse a intéressé 2,53 millions de téléspectateurs, soit 12,2% du public. Le dernier épisode de ce magazine, diffusé le 26 septembre, a avait été suivi par 2,67 millions de Français.

Deux chaînes de la TNT dépassent le million. Quant aux chaînes de la TNT, Arte a dépassé le million de téléspectateurs avec la comédie française La nouvelle vie de Paul Sneijder. 1,34 million de téléspectateurs ont regardé ce long-métrage, soit 6% du public. TMC suivait de près avec la suite de la saison 2 du jeu culte Burger Quiz, présenté par Alain Chabat. 1,02 million de fans ont regardé le premier épisode, soit 4,7% de part d'audience.